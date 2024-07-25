Затримано банду “чорних зброярів”, які продавали криміналітету трофейну зброю

Правоохоронці запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України.

У результаті комплексних заходів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях “на гарячому” затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу, повідомляє СБУ.

“Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень. Серед вилученого у фігурантів – російські кулемети “Печеніг” та “Корд”, автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка”, – йдеться у повідомленні.

Вилучена трофейна зброя / Фото: СБУ

На Київщині:

затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Фігурант підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

На Донеччині:

затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети “Утьос” та “Корд”, снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс “Фагот”.

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який “домовлявся” про збут ще однієї партії зброї.

У Дніпрі:

затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет “Печеніг” та чотири автомати Калашникова.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.