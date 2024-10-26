Суспільство

Затримано 19 адмінів телеграм-каналів, які спеціалізувалися на “бусифікації”
26 Жовтня 2024 14:51
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тцк
Харків, липень 2024. Щось відбувається / Скріншот відео

Напередодні СБУ та Національною поліцією затримано 19 осіб, які вели телеграм-канали, де повідомляли про пересування груп оповіщення ТЦК та закликали не ставати до лав сил оборони.

Про це повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

У повідомленні також зазначається, що фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК. 

“На підставі отриманих доказів пʼятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі”, – повідомляється у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.


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