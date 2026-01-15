Засуджений за сексуальне насильство над дитиною угорець ховався на Закарпатті: зловмисника затримали

Закарпатські поліцейські затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Угорщини, засудженого за сексуальне насильство щодо дитини. Вирішується питання про екстрадицію затриманого.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатської області.

Поліцейські Закарпаття отримали інформацію про те, що на території області може переховуватися 49-річний громадянин Угорщини, який знаходиться в міжнародному розшуку.

Поліцейські встановили, що іноземець незаконно потрапив на територію України наприкінці 2025 року, перетнувши державний кордон поза пунктами пропуску. Зловмисник переховувався у місті Берегово в орендованому житлі, де його й затримали.

Як розповіли в поліції, іноземець перебував у міжнародному розшуку, оголошеному правоохоронними органами Угорщини. Підстава — ухилення від відбування покарання, призначеного вироком суду Угорщини за вчинення сексуального насильства щодо малолітньої доньки його співмешканки. У березні 2025 року його визнано винним та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Про факт затримання поінформовано представників Генерального консульства Угорщини. Затриманого буде екстрадовано до країни-ініціатора міжнародного розшуку для подальшого відбування ним покарання.