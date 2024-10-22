Суспільство

Заступника Кличка Прокопіва відсторонено від виконання обов’язків 
22 Жовтня 2024 10:49
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кличко
Володимир Прокопів / Вікіпедія

Мер Києва відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень після розслідування журналістів про низку нерухомості близького оточення посадовця.

Про це він написав у Telegram.

“Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва”, — повідомив Кличко.

Також він розповів, що задля об’єктивності відсторонив Прокопова від виконання обов’язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень на час перевірки.


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