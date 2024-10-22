Заступника Кличка Прокопіва відсторонено від виконання обов’язків 

Мер Києва відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень після розслідування журналістів про низку нерухомості близького оточення посадовця.

Про це він написав у Telegram.

“Я звертаюся до правоохоронних і антикорупційних органів перевірити факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus.Info щодо заступника голови КМДА Володимира Прокопіва”, — повідомив Кличко.

Також він розповів, що задля об’єктивності відсторонив Прокопова від виконання обов’язків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень на час перевірки.