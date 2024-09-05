Політика

Заступник Єрмака Олексій Кулеба очолив Мінвідновлення
5 Вересня 2024 15:37
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кабмін, кадри, рада
Олексій Кулеба / Фото: УНІАН

Рада проголосувала за призначення Олексія Кулеби на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Кулеба двічі був очільником Київщини: з 8 лютого до 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022-го до 24 січня 2023 року. Минулого року президент Володимир Зеленський призначив Кулебу заступником керівника Офісу президента.

Інформація про заплановані кадрові зміни почала з’являтися з початку літа, а напередодні голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія анонсував, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін.

Президент Володимир Зеленський назвав зміни в уряді – оновлення для посилення держави.

“Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов’язані тільки з посиленням нашої держави на різних напрямках”, – заявив Зеленський.


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