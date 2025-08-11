Заступник начальника карного розшуку поліції Харківщини намагався вивезти з країни двох чоловіків

Заступник начальника карного розшуку поліції Харківщини намагався на службовому авто вивезти з України двох чоловіків призовного віку. Це сталося під час його відпустки.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

Інцидент стався ввечері 9 серпня на посту в селі Торунь Закарпатської області. Правоохоронці зупинили Kia Sportage з номерними знаками, які не відповідали цьому авто.

Водій представився заступником начальника управління карного розшуку ГУНП у Харківській області. В салоні також перебували жінка та двоє чоловіків призовного віку, один із яких перебував у розшуку за ухилення від призову.

“Оперативник перебував у відпустці та не отримував дозволу на виїзд службовим автомобілем. Він пояснив, що самовільно замінив номерні знаки на транспортному засобі”, — сказано у повідомленні.

Чоловіків передали до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. За фактом події триває службове розслідування. Поліцейського також звільнили й мобілізували до лав ЗСУ.