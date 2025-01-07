Суспільство

Заступницю голови Мінветеранів звільняють через скандал з ветераном
7 Січня 2025 09:09
читать на русском →
ветеран
Руслана Величко-Трифонюк / Фото: Facebook/Руслана Величко

Міністерство у справах ветеранів оголосило про звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.

Як повідомили у відомстві, 6 січня в соціальних мережах та медіа з’явилася інформація про неприпустиму поведінку стосовно державного службовця.

“Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці”, — заявили у Мінветеранів.

Для з’ясування деталей ситуації керівництво ініціювало службову перевірку. До Кабміну вже направлено документи на звільнення Величко-Трифонюк.

Скандал розгорівся після заяви волонтера та ексвійськового Євгена Шибалова, який, звільнився із Мінветеранів та звинуватив керівництво в приниженнях. 

“За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: “довбо*об”, “ніх*я не роблю”, “займаюся якоюсь ху*тою”, “вважаю себе дох*я експертом”, — писав Шибалов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 09:24

Вночі росіяни атакували Україну майже 40 дронами. Влучань не зафіксовано
7 Січня 2025 09:40

Воїни ССО знищили групу військових КНДР на Курщині (фото)
7 Січня 2025 08:36

За добу на фронті відбулося 218 бойових зіткнень, майже половина з них – на Курщині
7 Січня 2025 07:31

У Франції підтвердили дезертирство українських військових під час навчань, – ЗМІ
7 Січня 2025 07:02

Спецпредставник Трампа відклав поїздку до України, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки