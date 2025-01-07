Заступницю голови Мінветеранів звільняють через скандал з ветераном

Міністерство у справах ветеранів оголосило про звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції.

Як повідомили у відомстві, 6 січня в соціальних мережах та медіа з’явилася інформація про неприпустиму поведінку стосовно державного службовця.

“Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці”, — заявили у Мінветеранів.

Для з’ясування деталей ситуації керівництво ініціювало службову перевірку. До Кабміну вже направлено документи на звільнення Величко-Трифонюк.

Скандал розгорівся після заяви волонтера та ексвійськового Євгена Шибалова, який, звільнився із Мінветеранів та звинуватив керівництво в приниженнях.

“За неповні пів року з наснажливих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: “довбо*об”, “ніх*я не роблю”, “займаюся якоюсь ху*тою”, “вважаю себе дох*я експертом”, — писав Шибалов.