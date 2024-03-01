Суспільство

Заступниця голови ВЛК Франківщини купила сину висновок про непридатність 

1 Березня 2024 10:51
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прокуратура
Повідомлення про підозру / Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

За даними слідства, 50-річна лікарка-отоларинголог, скориставшись службовим становищем, вплинула на колег із військово-лікарської комісії, щоб ті сфабрикували дані про стан здоров’я її 27-річного сина.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає “Еспресо.Захід“.

Встановлено, що за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США медики видали висновок комісії про непридатність чоловіка до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку.

За інформацією поліції, 50-річній лікарці оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання впливом.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі з’ясовують причетність підозрюваної до інших аналогічних правопорушень, а також причетність до злочину інших членів ВЛК.


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