Заступниця головного лікаря Львівської МСЕК не декларувала свої мільйонні прибутки

Заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) оголошено підозру через недекларування мільйонних статків.

Посадовиця не вказала у своїй декларації за 2023 рік два елітні автомобілі, загальна вартість яких становить майже 6 мільйонів гривень, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розслідування ДБР з’ясувало, що чиновниця користувалася двома авто — “BMW X5” та “Mercedes GLE” 2023 року, оформленими на її родичів. Крім того, вона не задекларувала гараж, який орендує. Загальна вартість зазначених активів сягає майже 6 мільйонів гривень.

Високопосадовицю підозрюють у декларуванні неправдивої інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України). За це їй загрожує до двох років позбавлення волі. Жінці також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади.

Окрім цього, Офіс генпрокурора перевіряє, чи причетна підозрювана до ухвалення безпідставних рішень щодо присвоєння груп інвалідності.