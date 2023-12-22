Суспільство

Заставу ексголові Держспецзв’язку Щиголю рішенням суда залишили без змін

22 Грудня 2023 13:50
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суд, держспецзвя'язок

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави колишньому голові Держспецзв’язку, якого підозрюють у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє в Телеграмі.

«22 грудня 2023 року Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін ухвалу ВАКС від 23.11.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку), який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що заставу внесено, на особу наразі покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.


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