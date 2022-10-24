Політика

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене енергобезпеці країни

24 Жовтня 2022 14:03
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зеленський, енергетика

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянули ймовірні дії ворога на найближчий період”, – написав він у Telegram.

Окрема увага приділялася формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії.

“Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи”, – зазначив Зеленський.

Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України.


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Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було присвячене енергобезпеці країни
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