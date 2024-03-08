Економіка

Zara та інші магазини мережі Inditex повертаються до України

8 Березня 2024 13:25
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мзс, бізнес
Бренди дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex / МЗС

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб’юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну.

Про це повідомляє МЗС України.

Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.

У МЗС зауважили, що повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.

“Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу”, – наголосили у міністерстві.

МЗС дякує партнерам за підтримку цих зусиль і продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній.


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