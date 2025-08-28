        Політика

        “Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження”: Мадяр відповів на заборону в’їзду до Угорщини

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 16:12
        Роберт "Мадяр" Бровді / Фото: Роберт Бровді/Facebook
        Роберт "Мадяр" Бровді / Фото: Роберт Бровді/Facebook

        Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр) відреагував на заборону в’їзду до Угорщини, про яку заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

        Про це Бровді написав у соцмережах.

        “Запхайте в дупу, пане “танцюристе на кістках”, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я — українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп*здите”, — заявив він.

        Ситуацію прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

        “Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває”, – написав Зеленський.

        Президент додав, що якщо Угорщина справді заборонила в’їзд українському військовому командиру, то це може викликати лише обурення. Зеленський доручив МЗС України з’ясувати всі факти та відреагувати відповідно.


