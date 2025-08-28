“Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження”: Мадяр відповів на заборону в’їзду до Угорщини

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр) відреагував на заборону в’їзду до Угорщини, про яку заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Про це Бровді написав у соцмережах.

“Запхайте в дупу, пане “танцюристе на кістках”, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я — українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп*здите”, — заявив він.

Ситуацію прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

“Зараз, коли наші люди ліквідовують наслідки однієї з найбільш масштабних російських терористичних атак, ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим та перекласти на Україну провину за війну, що триває”, – написав Зеленський.

Президент додав, що якщо Угорщина справді заборонила в’їзд українському військовому командиру, то це може викликати лише обурення. Зеленський доручив МЗС України з’ясувати всі факти та відреагувати відповідно.