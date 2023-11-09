Замість членства в ЄС Угорщина пропонує надати Україні “привілейоване партнерство”

В уряді Угорщини закликали не розпочинати переговори про членство України в ЄС нібито через невиконання нею умов для вступу. Там назвали Україну корумпованою.

З такою заявою виступив голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш.

“Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію, надавали серйозну фінансову та гуманітарну підтримку, але це не змінює того факту, що Україна не виконує умов, необхідних для переговорів із ЄС, і не виконувала їх навіть до війни”, – сказав він.

Однією з перешкод для вступу України до ЄС Гуйяш назвав корупцію.

“Україна абсолютно корумпована, не дозріла до членства в ЄС”, – наголосив він.

Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні “привілейоване партнерство” замість членства в ЄС.