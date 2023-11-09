Політика

Замість членства в ЄС Угорщина пропонує надати Україні “привілейоване партнерство”

9 Листопада 2023 18:11
читать на русском →
Угорщина

В уряді Угорщини закликали не розпочинати переговори про членство України в ЄС нібито через невиконання нею умов для вступу. Там назвали Україну корумпованою.

З такою заявою виступив голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш.

“Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію, надавали серйозну фінансову та гуманітарну підтримку, але це не змінює того факту, що Україна не виконує умов, необхідних для переговорів із ЄС, і не виконувала їх навіть до війни”, – сказав він.

Однією з перешкод для вступу України до ЄС Гуйяш назвав корупцію.

“Україна абсолютно корумпована, не дозріла до членства в ЄС”, – наголосив він.

Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні “привілейоване партнерство” замість членства в ЄС.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 18:57

В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів
9 Листопада 2023 19:52

Під Харковом будують підземну школу
9 Листопада 2023 19:21

Упродовж доби окупанти атакували на семи напрямках, – Генштаб
9 Листопада 2023 17:34

На кордоні України та Польщі заблоковано понад 20 тисяч машин
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки