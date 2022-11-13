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Замінували навіть тіла: у ДСНС просить поки не повертатися на звільнені території

13 Листопада 2022 14:21
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дснс

ДСНС наполегливо рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами.

Є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.

Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС.

Також ДСНС дає поради тим, що все ж вирішив поїхати додому в звільнений населений пункт:

Потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку “Розмінування України”.


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