Замах на Фіцо міг здійснити 71-річний словацький письменник

Замах на ремʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо міг здійснити 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Цинтула був прибічником опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”, повідомляє Aktuality.

“Підозрюваний житель міста Левіце був творчо активним. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році Юрай Цинтула працював у приватній охоронній службі”, — йдеться у виданні.

Зазначається, що журналісти зв’язалися з сином підозрюваного у замаху на вбивство словацького прем’єра. Чоловік заявив, що нічого про наміри батька не знав.

На запитання про те, чи ненавидів його батько Роберта Фіцо, чоловік зазначив: “Я вам так скажу – він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати”.