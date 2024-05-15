Кримінал

Замах на Фіцо міг здійснити 71-річний словацький письменник

15 Травня 2024 19:43
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Словаччина
Ймовірним виконавцем замаху на словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо / Фото: REUTERS

Замах на ремʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо міг здійснити 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Цинтула був прибічником опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”, повідомляє Aktuality.

“Підозрюваний житель міста Левіце був творчо активним. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році Юрай Цинтула працював у приватній охоронній службі”, — йдеться у виданні.

Зазначається, що журналісти зв’язалися з сином підозрюваного у замаху на вбивство словацького прем’єра. Чоловік заявив, що нічого про наміри батька не знав.

На запитання про те, чи ненавидів його батько Роберта Фіцо, чоловік зазначив: “Я вам так скажу – він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати”.


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