Політика

Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі

7 Березня 2023 21:17
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся сьогодні з генералами США, Британії та Польщі, повідомляється у його Telegram-каналі. Він обговорив з ними хід бойових дій в Україні та постачання військової допомоги.

“Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Залужний зустрівся з наступними військовими:

  • Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
  • Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;
  • Начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;
  • Командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.
  • Залужний поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, найбільш детально зупинився на Східному напрямку та розповів про деталі перебігу подій у Бахмуті.

“Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги – озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї – залишаються надважливими”, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Військові продовжили діалог стосовно підготовки українських військових та домовилися надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах.


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