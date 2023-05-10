Залужний відмовився від відеозустрічі з начальниками НАТО

Головком ЗСУ Валерій Залужний відмовився від відеозустрічі із начальниками НАТО через “напружену оперативну ситуацію” на фронті.

“Я отримав учора листа українського командувача Залужного, який поінформував, що через напружену оперативну ситуацію на фронті він не зможе взяти участь у засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції”, – заявив голова комітету Альянсу Роб Бауер, який відкрив захід.

LIVE: NATO military chiefs of defense meeting https://t.co/yK6NbQ95MQ — Reuters (@Reuters) May 10, 2023