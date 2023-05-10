Політика

Залужний відмовився від відеозустрічі з начальниками НАТО

10 Травня 2023 10:47
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Залужний, нато

Головком ЗСУ Валерій Залужний відмовився від відеозустрічі із начальниками НАТО через “напружену оперативну ситуацію” на фронті.

“Я отримав учора листа українського командувача Залужного, який поінформував, що через напружену оперативну ситуацію на фронті він не зможе взяти участь у засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції”, – заявив голова комітету Альянсу Роб Бауер, який відкрив захід.


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