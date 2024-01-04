Залужний та Умєров на засіданні комітету Ради прокоментували посилення мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров прокоментували посилення мобілізації під час розгляду відповідного законопроєкту у Верховній Раді. За їхніми словами, посилення мобілізації — це «об’єктивна складова війни».

Про це у четвер, 4 січня, у своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Сьогодні на засіданні були Залужний та Умеров. Вони наголосили, що посилення мобілізації — це об’єктивна складова війни. Не буде посилення — нема кому буде боронити державу. В той же час вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення», — написав нардеп.

Водночас Гончаренко зазначив, що урядовий законопроєкт про мобілізацію планують докладно розглядати в комітеті з нацбезпеки протягом найближчих трьох днів. За його словами, 8 січня спливає термін подання альтернативних законопроєктів і після цього комітет з нацбезпеки має прийняти рішення, що він буде рекомендувати Верховній Раді.