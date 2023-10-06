Залужний та Шаптала приїхали на південь

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали військових оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія.

Разом із Шапталою він провів роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій. Зокрема, вони зустрілися з командувачем ОСУВ Таврія генералом Олександром Тарнавським.

«Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті», — розповів головнокомандувач ЗСУ.