Політика

Залужний поспілкувався з генералом США Марком Міллі

22 Вересня 2023 20:25
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сша, Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Валерій Залужний написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, під час розмови була обговорена обстановка на фронті, перебіг оборонних та наступальних операцій. Окупанти намагаються контратакувати на різних напрямках, однак ЗСУ міцно тримають позиції.

“Окремо зупинилися на потребах Збройних Сил України – важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі. Цього місяця у мого друга закінчується термін повноважень на посаді очільника обʼєднаного комітету начальників штабів США”, – підкреслив Залужний.

Він також додав, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. 

“Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі. На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником – генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини. Разом – до Перемоги”, – підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.


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