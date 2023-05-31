Залужний попросив у Міллі далекобійні снаряди

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів сьогодні телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.

Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб – далекобійні снаряди.

Поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16”, – йдеться у повідомленні Залужного в Telegram-каналі.