Залужний попросив молитися за українських воїнів

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував партнерам за допомогу і підтримку та попросив на Різдво помолитися за українських воїнів.

«Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: «В темні часи добре видно світлих людей». Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо», – сказав Залужний.

22 грудня Cенат США схвалив надання Україні наступного року 45 мільярдів доларів допомоги. Міністри фінансів країн G7 заявили, що на 2022 рік Україні було мобілізовано 32,7 млрд дол та очікується продовження зусиль для подальшого прогресу в цьому напрямі.