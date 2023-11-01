Кримінал

Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення

1 Листопада 2023 11:44
читать на русском →
Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції.

У дописі в Telegram він закликав дотримуватися інформаційної гігієни. Залужний попросив усіх, хто отримав подібні повідомлення від його імені, не довіряти їхньому змісту. 

“Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)”, – написав він.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Листопада 2023 12:21

У спільників Дубінського проводять обшуки щодо організації схеми для “ухилянтів”
1 Листопада 2023 13:55

Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, – Bloomberg
1 Листопада 2023 11:24

Єврокомісія дасть рекомендацію почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС — Politico
1 Листопада 2023 11:07

Із Сектора Гази готують евакуацію українців, у списку 358 людей
1 Листопада 2023 10:39

У Сумах запровадили міську військову адміністрацію та призначили нового керівника
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки