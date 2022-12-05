Суспільство

Залужний подякував волонтерам

5 Грудня 2022 08:50
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волонтер

Сьогодні відмічається Міжнародний день волонтера. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував волонтерам за допомогу війську.

Ви завжди поруч.
Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку.
Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації.
Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!
Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.
І наша Перемога теж буде спільною!
Із Міжнародним Днем волонтера!

Найбільш потужний сплеск українського волонтерства відбувся у 2014 році, коли путнська Росія розв’язала проти нас так звану гібридну війну. Люди жертвували усім: часом, грішми, часто здоров’ям і життям. Волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали допомогу, везли на передову все, що могли, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи тепловізорами, приймали біженців, здавали кров пораненим, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки й готували вареники та борщові набори.

Також волонтери займалися пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл військових, загиблих на Донбасі. Нині цим опікується інститут Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.


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