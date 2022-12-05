Сьогодні відмічається Міжнародний день волонтера. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував волонтерам за допомогу війську.

Ви завжди поруч.

Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку.

Волонтери і військові – це нерозривний, фактично родинний, зв’язок. У нашій єдності – сила й незламність української нації.

Уклінно дякую вам, дорогі волонтери, за допомогу війську!

Стійкість нашої оборони, звільнені міста і села, відносний, але все ж таки мир на більшій частині держави – це спільна заслуга.

І наша Перемога теж буде спільною!

Із Міжнародним Днем волонтера!

Найбільш потужний сплеск українського волонтерства відбувся у 2014 році, коли путнська Росія розв’язала проти нас так звану гібридну війну. Люди жертвували усім: часом, грішми, часто здоров’ям і життям. Волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали допомогу, везли на передову все, що могли, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи тепловізорами, приймали біженців, здавали кров пораненим, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки й готували вареники та борщові набори.

Також волонтери займалися пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл військових, загиблих на Донбасі. Нині цим опікується інститут Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин.