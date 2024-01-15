Суспільство

Залужний обговорив військову співпрацю з начальником Штабу оборони Італії

15 Січня 2024 17:41
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італія, Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 15 листопада, провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, вони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

“Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну і спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних сил України”, – пише Залужний.

Залужний і Джузеппе Каво Драгоне окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні в рамках оборонних пакетів допомоги.

Головком ЗСУ подякував представнику Італії за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.


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