Залужний обговорив військову співпрацю з начальником Штабу оборони Італії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 15 листопада, провів розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

За його словами, вони обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

“Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну і спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних сил України”, – пише Залужний.

Залужний і Джузеппе Каво Драгоне окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні в рамках оборонних пакетів допомоги.

Головком ЗСУ подякував представнику Італії за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.