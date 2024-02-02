Політика

Залужний назвав фактори, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні

2 Лютого 2024 12:07
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Залужний
Валерій Залужний / AP

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив на частковій монополізації оборонної промисловості та недосконалості законодавства, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.

Про це написав Залужний в колонці для СNN, передає УП.

“Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит паливних зарядів.

Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас.

…Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання”.

Залужний вважає, що Україна має “визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів”.


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