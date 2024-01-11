Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання

Законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби повернуть назад на доопрацювання.

Про це повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував.

Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головне питання – законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню.

Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах.