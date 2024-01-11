Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання

Законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби повернуть назад на доопрацювання.
Про це повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.
Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував.
Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.
Головне питання – законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.
Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню.
Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.
За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах.
В урядовому законопроєкті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» прописані пропозиції, зокрема, щодо:
- ротації;
- вручення повісток, зокрема в електронній формі;
- обмежень для тих, хто вчасно не прибув до військових частин;
- зміни призовного віку з 27 до 25 років;
- відпусток для звільнених із полону;
- рекрутингу;
- базової військової служби.
Від 25 грудня, коли Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10378 про мобілізацію, депутати подали три альтернативні документи. Зокрема, в них пропонують прибрати деякі норми урядового законопроєкту, а також розв’язати питання демобілізації військових, які тривалий час беруть участь у бойових діях.