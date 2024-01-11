Політика

Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання

11 Січня 2024 13:24
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мобілізація, рада

Законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби повернуть назад на доопрацювання.

Про це повідомив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував.

Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головне питання – законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню.

Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

В урядовому законопроєкті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» прописані пропозиції, зокрема, щодо:

  • ротації;
  • вручення повісток, зокрема в електронній формі;
  • обмежень для тих, хто вчасно не прибув до військових частин;
  • зміни призовного віку з 27 до 25 років;
  • відпусток для звільнених із полону;
  • рекрутингу;
  • базової військової служби.

Від 25 грудня, коли Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10378 про мобілізацію, депутати подали три альтернативні документи. Зокрема, в них пропонують прибрати деякі норми урядового законопроєкту, а також розв’язати питання демобілізації військових, які тривалий час беруть участь у бойових діях.


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