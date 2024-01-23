Законопроєкт про множинне громадянство: що відомо

Законопроєкт про множинне громадянство, який до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський, передбачає низку змін щодо правового статусу іноземців в Україні та щодо втрати громадянства. Також у ньому йдеться про певні зміни для людей з-за кордону, що захищають Україну.

Про це свідчить картка законопроєкту №10425 на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт має назву «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України». Президент зазначав, що цей проєкт закону допоможе ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. Він акцентував, що його ініціатива спрямована на етнічних українців та їхніх нащадків, а також іноземних добровольців.

Документ передбачає запровадження декларації про визнання себе громадянином України — документ, у якому іноземець, який має право набути громадянство у спрощеному порядку, визнає себе лише громадянином України.

Зазначається, що такий спрощений порядок передбачений для іноземців з країн Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади, Норвегії, Швейцарії та Японії.

А от іноземці, які, зокрема, є громадянами держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, мають подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України.

Також декларацію про відмову від іноземного громадянства замість зобовʼязання припинити його, подаватимуть люди, які:

проходять чи проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту, Нацгвардії, або є дитиною чи одним із подружжя такої людини;

є громадянами держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, та зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань, що підтверджується документом;

є біженцями чи людьми, яким надали притулок в Україні;

мають визначні заслуги перед Україною.

Законопроєкт має унормувати питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та людей без громадянства, які були залучені до захисту України.

Так, іноземці, що долучилися до оборони України, зможуть отримувати посвідки на тимчасове проживання на підставі подання Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ або висновку Міноборони щодо того, що ці люди брали участь у бойових чи службових завданнях. Їхнє перебування в Україні на основі посвідки вважатиметься законним, навіть якщо термін дії їхнього паспорта закінчився або він підлягає обміну.

Для того, щоб отримати таке право, ці іноземці під час дії воєнного стану мають не менше ніж 6 місяців поспіль надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу та виконували бойові завдання у складі ЗСУ, Нацгвардії або інших законних формувань у районах ведення бойових дій.

Законопроєкт також дозволяє імміграцію іноземця — одного з подружжя, якщо другий є загиблим громадянином України, військовослужбовцем ЗСУ та інших військових формувань, працівником правоохоронних органів спецпризначення, Державної спецслужби транспорту, Держспецзв’язку. Це можливо у разі звернення із заявою під час дії воєнного стану або протягом 6 місяців з дня його скасування.

Законопроєкт переглядає підстави для втрати громадянства України, зокрема це:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом;

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, паспорту іноземця, що створює загрози національній безпеці або національним інтересам України;

набуття громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого людина не здобула громадянство;

проходження військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом;

набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо людей, зокрема, засуджених в Україні за вчинення злочину проти нацбезпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави, яку парламент визнав державою-агресором або державою-окупантом, або ж яка перебуває у війні чи сприяє вчиненню збройної агресії проти України.

Також ідеться про актуалізацію категорій, які не можуть набути громадянства, так, це люди:

засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину з урахуванням рівня загрози для нацбезпеки держави;

які вчинили на території іншої держави діяння, що визнане Кримінальним кодексом України тяжким або особливо тяжким злочином;

які створюють загрозу націнтересам, нацбезпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України.

Окрім того, законопроєкт пропонує уточнення повноважень державних органів, які беруть участь у розв’язанні питань громадянства.

У пояснювальній записці Зеленський наголосив, що законопроєкт не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, ринок праці, рівень зайнятості населення та деякі інші сфери.