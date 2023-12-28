Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Водночас українських чоловіків попросили оновити дані у ТЦК та СП, якщо вони цього ще не зробили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

“На даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як це працює все зараз. Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з’явитися та актуалізувати свої дані”, – розповів він.

Фітьо додав, що наразі в питаннях мобілізації нічого не змінилось – все як працювало, так і працює.

“Призовний вік військовозобов’язаних громадян – 18-60 років, зараз по мобілізації від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відсрочки. Поки що ніяких змін, все як працювало, так і працює. Мобілізація здійснюється планово”, – констатував він.