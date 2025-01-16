Суспільство

Росіяни не припиняють обстріли Дніпропетровщини: зруйновано будинки, є жертви
16 Січня 2025 08:05
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак

З вечора 15 січня російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії. Також окупанти застосовували БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

“Найбільше дісталося Нікополю. У місті загинула жінка. Є й постраждалий чоловік”, – повідомив Лисак.

Пошкоджені три десятки приватних будинків, один – зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятка – потрощені. Руйнацій зазнали й шість гаражів та сім авто. Побиті п’ять багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач. Руйнування є і на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Без постраждалих.

Вночі підрозділи ПвК “Схід” збили в області три безпілотники.

Пошкоджені обстрілами будинки в Дніпропетровській області / Фото: Сергій Лисак

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