Росіяни не припиняють обстріли Дніпропетровщини: зруйновано будинки, є жертви

З вечора 15 січня російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії. Також окупанти застосовували БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Найбільше дісталося Нікополю. У місті загинула жінка. Є й постраждалий чоловік”, – повідомив Лисак.

Пошкоджені три десятки приватних будинків, один – зруйнований. Знищена господарська споруда, ще півтора десятка – потрощені. Руйнацій зазнали й шість гаражів та сім авто. Побиті п’ять багатоповерхівок. Зачепило газопроводи та лінії електропередач. Руйнування є і на промислових підприємствах.

Також під ударом були Марганецька, Мирівська, Покровська громади. В останній пошкоджена інфраструктура. Без постраждалих.

Вночі підрозділи ПвК “Схід” збили в області три безпілотники.