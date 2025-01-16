Втрати Росії в Україні за добу: 1480 окупантів, 11 танків та 40 артсистем

За добу, що минула, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 солдатів.
Також українські військові знищили:
- 11 танків;
- 20 бойових броньованих машин;
- 40 артилерійських систем;
- 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 31 крилату ракету;
- 137 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.