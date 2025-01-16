У РФ горіли НПЗ та пороховий завод: росіяни скаржаться на неспокійну ніч

У ніч проти 16 січня у Воронежі після атаки БпЛА спалахнула нафтобаза. Також вибухало й на Тамбовському пороховому заводі.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленко, “дрони кучно працюють по Росії”. Вже не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ, який є одним з ключових об’єктів російського ВПК та задіяний у війні проти України.

“Там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів”, – написав Коваленко.

Підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.