Прощальна президентська промова: Байден згадав Україну та говорив про зміцнення НАТО

Президент США Джо Байден завершив своє чотирирічне перебування на посаді та виступив із 19-хвилинною прощальною промовою з Овального кабінету, підсумувавши своє президентство та наголосивши на важливості політичного курсу, який, за його словами, втрачає актуальність. Серед головних досягнень своєї адміністрації 46-й президент США відзначив підтримку України та зміцнення НАТО.

Про це пише видання CNN.

Байден стверджує, що для того, щоб його досягнення стали відчутними, потрібен час, та пишається списком досягнень, які він залишає після себе, і сказав, що не вважає, що отримав за них достатню оцінку. У середу він перерахував багато з них, але не став детально зупинятися на них під час свого останнього виступу перед американським народом.

Натомість він закликав до терпіння, припустивши, що історія може оцінити його інакше, ніж опитування.

“Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посаджене, і воно буде рости і цвісти десятиліттями”, – сказав він у своїй прощальній промові.

Він перерахував деякі з досягнень, серед яких зниження цін на ліки для людей похилого віку, прийняття законів про безпеку зброї та допомога ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Байден також похвалився досягненнями у зовнішній політиці і вказав на те, як він зміцнив НАТО.

“Україна все ще вільна, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм і багато іншого”, – сказав Байден.

Байден попереджає про зростання олігархії

Джо Байден попередив про розвиток олігархії в Америці, наголосивши на важливості того, щоб надзаможні громадяни відповідали тим же очікуванням, що й громадяни робітничого та середнього класів.

“Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. І це небезпечне занепокоєння. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже невеликої кількості надбагатих людей. Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади і впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також чесному шансу для кожного на просування вперед”, – сказав Байден.

Він не назвав суб’єктів свого попередження, але його мішені здаються зрозумілими: Дональд Трамп та Ілон Маск.

Попередження щодо соціальних мереж і технологічних компаній

Байден вказав на соціальні мережі, коли розмірковував про те, що турбує його на завершальному етапі президентства.

“Я також стурбований потенційним зростанням технологічного індустріального комплексу, який може становити реальну небезпеку для нашої країни. Американці поховані під лавиною неправдивої інформації та дезінформації, що уможливлює зловживання владою. Вільна преса руйнується, редактори зникають”, – додав він.

Попередження Байдена про ШІ

За словами Байдена, штучний інтелект несе в собі великі ризики і великі можливості. Він попередив про ймовірні “глибокі можливості і ризики”.

“Штучний інтелект – це найпослідовніша технологія нашого часу, можливо, всіх часів. Ніщо не пропонує більш глибоких можливостей і ризиків для нашої економіки і нашої безпеки, нашого суспільства, для людства. Штучний інтелект навіть може допомогти нам відповісти на мій заклик покінчити з раком у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але якщо не будуть створені запобіжники, ШІ може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій приватності, тому, як ми працюємо, і тому, як ми захищаємо нашу націю”, – сказав Байден.

Заклик залишатися залученими до демократичного процесу

“Ми повинні залишатися залученими в процес. Я знаю, що це розчаровує. Справедливий шанс – це те, що робить Америку Америкою. Кожен має право на чесний шанс, не на гарантію, а просто на чесний шанс, на рівні умови гри”, – сказав Байден.

Президент сказав, що люди можуть відчути, що участь у демократії виснажує. Він закликав американців не піддаватися цим настроям.

Заклик поважати демократію

Під час своєї промови Байден привітав демократичні інститути, які лежать в основі Сполучених Штатів Америки. Тема демократії проти автократії була основною темою президентства Байдена і його ширшого послання до американців. У час масового невдоволення державними інституціями Байден заявив, що система, створена засновниками, залишається найкращою системою правління.

“Після 50 років перебування в центрі всього цього я знаю, що вірити в ідею Америки означає поважати інститути, які керують вільним суспільством – президентство, Конгрес, суди, вільну і незалежну пресу”, – сказав він.

Заклик до американців “бути на сторожі”

Байден закінчив свою прощальну промову на оптимістичній ноті, сказавши американцям, що він все ще вірить “в ідею, за яку бореться ця нація”.

Попередивши про “олігархію”, що зростає, Байден завершив промову та закликав американців продовжувати його обнадійливе бачення країни.

“Тепер ваша черга стояти на сторожі. Бажаю вам усім бути охоронцями полум’я. Нехай ви збережете віру. Я люблю Америку. Ви теж її любите. Благослови вас усіх Господь. І нехай Бог захищає наші війська. Дякую за цю велику честь”, – сказав Байден.