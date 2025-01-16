Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер приїхав до України: мета візиту

До України сьогодні, 16 січня, прибув прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Дві країни підпишуть угоду про поглиблення оборонних відносин та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Кір Стармер як глава британського уряду приїхав до України вперше. Мета – зустріч із Володимиром Зеленським та підписання “100-річної угоди про дружбу”.

Обидві країни підпишуть угоду про партнерство, яка поглибить оборонні відносини. За інформацією видання, Стармер також запропонує подальшу військову допомогу Києву на тлі побоювань, що США можуть почати згортати свою підтримку.

Очікується, що Стармер обговорить, які гарантії безпеки Великобританія може запропонувати Києву, включаючи можливість участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил.

«Амбіції Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень», – сказав Стармер.