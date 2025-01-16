Покровський напрямок залишається найнапруженішим: ЗСУ відбили 56 атак за добу

Розпочалась 1058 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За добу росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучили 44 ракети та скинули 71 КАБ. Крім цього, здійснили понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 – з реактивних систем залпового вогню, та використали для ураження 2361 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Зелений Гай, Миньківка, Часів Яр, Краматорськ, Іванопілля, Дружківка, Костянтинівка, Петрівка, Гуляйполе та П’ятихатки.

Харківський, Куп’янський, Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських військ у районах Вовчанська та Тихого.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.

Новопавлівський, Оріхівський, Курський та інші напрямки

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог атак не проводив.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.