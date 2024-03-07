Законодавці ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі для України

Профільний комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України і Молдови до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в межах засідання Комітету, яке відбулося в четвер у Брюсселі, повідомляє пресслужба Європарламенту.

“За” проголосували 26 депутатів, 10 – “проти” і один утримався.

Ухвалене рішення пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік, із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

У ЄП зазначили, що це законодавство “наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт”. “Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць і цукру, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022-го і 2023 років, тарифи буде знову запроваджено. Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю”, – ідеться в пресрелізі.

Очікується, що парламент проголосує в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі, Рада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.