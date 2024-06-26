Політика

Закон про мобілізацію виконав свою місію, – Веніславський
26 Червня 2024 14:43
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мобілізація
Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Депутат та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що закон про мобілізацію виконав місію, заради якої його ухвалювали.

Він заявив, що темпи мобілізації відповідають тим очікуванням, які військове керівництво мало щодо реалізації закону про мобілізацію. За його словами, досягнуто головної мети закону — провести аудит всіх військовозобов’язаних, з’ясувати, “де хто перебуває” і кого можна мобілізувати.

“Загалом закон виконав ту місію, заради якої ми його ухвалювали”, — вважає Веніславський. Він також каже, що немає підстав продовжувати термін для оновлення військово-облікових даних ще на 90 днів.


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