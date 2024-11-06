Закінчити війну за 24 години, удар по Москві та критика Зеленського: що Трамп казав про Україну

За даними підрахунків Associated Press, Дональд Трамп здобув 277 голосів виборників, що перевищує необхідні 270 для перемоги, і, таким чином, стате наступним президентом США.

Трамп часто висловлювався про Україну, Володимира Зеленського та російсько-українську війну з різними акцентами та змінами в позиціях залежно від часу і політичного контексту.

Військова допомога

У 2018 Трамп схвалив передачу Україні протитанкових ракет Javelin на суму $47 мільйонів. Цей крок став важливим для України, оскільки вперше вона отримала летальну військову допомогу від США. У цьому контексті Трамп часто порівнював свою політику з політикою попереднього президента Барака Обами, який надавав переважно нелетальну допомогу, таку як бронежилети та радари.

Водночас Трамп висловив думку, що інші європейські країни, особливо Німеччина та Франція, мають більше підтримувати Україну, вважаючи їхній внесок недостатнім. Він наголошував, що ці країни повинні відчувати відповідальність за безпеку в Європі та активніше допомагати Україні.

Щодо російсько-української війни, Трамп неодноразово висловлював позицію, що важливо “працювати з Росією”, щоб вирішити конфлікт і “зупинити цю катастрофу”.

Справа Гантера Байдена

У 2019 році адміністрація Трампа опинилася в центрі скандалу через затримку військової допомоги Україні на суму $400 мільйонів. Ці кошти, вже схвалені Конгресом, були призначені для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Однак демократи звинуватили Трампа в тому, що він затримував ці виплати, щоб схилити український уряд до початку розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера.

Гантера Байдена звинувачували в тому, що його робота в українській газовій компанії Burisma могла бути пов’язана з корупційною діяльністю.

Центральною подією цього скандалу стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року. У розмові Трамп попросив Зеленського “зробити послугу” й дослідити діяльність Байденів. Опублікована стенограма цієї розмови викликала великий суспільний резонанс і стала приводом для офіційного запуску процесу імпічменту, оголошеного спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі у вересні 2019 року.

Трампу висунули звинувачення у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Палата представників, контрольована демократами, проголосувала за імпічмент. Проте у лютому 2020 року Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав Трампа, і він залишився на посаді.

Анексія Криму та Донбасу

Трамп часто займав неоднозначну позицію щодо анексії Криму Росією та агресії Кремля проти України, що викликало критику як серед політиків, так і в суспільстві.

Він поклав вину за захоплення півострова на адміністрацію Обами, заявивши, що Путін не поважав Обаму та США, і це призвело до анексії Криму. Трамп також вважав, що Росію не слід було виключати з групи G8.

У 2014 році Трамп висловлював схвалення щодо дій Путіна, які призвели до анексії Криму, зазначивши, що це було “розумно”, і прогнозуючи, що решта України швидко потрапить під контроль Росії. Він також стверджував, що жителі Криму, на його думку, насправді хотіли приєднатися до Росії, що було близьким до позиції Кремля.

Щодо катастрофи малазійського боїнга MH17 на сході України, Трамп сумнівався в тому, що Росія була причетна до збиття літака, хоча на той момент вже були публічні заяви західних урядів, що підтверджували відповідальність Росії.

Повномасштабне вторгнення

У лютому 2022 року, коментуючи заяву Путіна щодо визнання незалежності частин Луганської та Донецької областей, Трамп у інтерв’ю The Clay Travis & Buck Sexton Show зазначив: “Учора я увімкнув телевізор і сказав: Це геніально! Путін оголошує більшу частину України незалежною. О, це чудово”. Він також назвав Росію “миротворчою силою”, що викликало неоднозначну реакцію в міжнародних колах.

Під час одного з мітингів у 2024 році Трамп стверджував, що ще до початку війни знав про плани Путіна: “Я дуже добре ладнаю з Путіним. Це (вторгнення в Україну) було для нього як зіниця ока, коли він про це говорив, але я сказав: “Ви не підете”.

Зокрема, він вважав, що якби він залишався президентом США, війни не відбулося б: “Якби я був на місці Байдена, вторгнення в Україну не сталося б”.

У вересні 2023 року Трамп висловив свою песимістичну думку щодо стану України: “Українці мертві, країна зруйнована”. Він вважав, що Україні було б вигідніше піти на компроміс з Путіним ще до початку бойових дій, оскільки, на його думку, “найгірша угода була б кращою за те, що ми маємо зараз”.

Також, в жовтні цього року, під час зустрічі з редакторами The Wall Street Journal, Трамп заявив, що погрожував Путіну нанести удар по Москві, в разі продовження агресії в Україні. Проте він не уточнив, коли саме це сталося.

Відомо також, що згідно з книгою Боба Вудворда “Війна”, з 2021 року Трамп мав сім телефонних розмов з Путіним, проте він сам не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Закінчити війну за 24 години

Трамп неодноразово заявляв, що він здатний завершити російсько-українську війну всього за 24 години, як тільки знову зайде в Білий дім, або навіть раніше. Виступаючи в жовтні 2024 року в Пенсильванії, він підкреслив, що має хороші стосунки з президентом Зеленським, і запевнив, що війна завершиться ще до його обрання: “Байден нічого не зробив щодо цього — він навіть не розмовляв з Путіним понад рік. Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся її закінчити… Я збираюся спробувати закінчити цю війну як обраний президент”.

Політик також вказував, що Джо Байден “гадки не має, як розмовляти з Путіним” і як припинити конфлікт в Україні.

Попри ці заяви, Трамп так і не уточнив, що саме він зробить для того, щоб війна швидко завершилась. Серед американських та європейських політиків існують побоювання, що його перемога на виборах може призвести до скорочення або припинення допомоги Україні. Інші вважають, що Трамп може спробувати змусити Київ сісти за стіл переговорів із Москвою на умовах, що будуть невигідними для України.

Зеленський

У передвиборчій кампанії Трамп неодноразово критикував українського президента Володимира Зеленського за його непоступливість. Проте після їх зустрічі в Нью-Йорку 27 вересня ці заяви припинилися. Так, під час мітингу в Північній Кароліні 25 вересня Трамп розкритикував візит Зеленського до США, назвавши його людиною, яка “відмовляється домовлятися”. Він також додав, що Зеленський “висловлює невеликі неприємні наклепи на адресу вашого улюбленого президента”, маючи на увазі себе.

Під час іншого заходу в Джорджії Трамп повторно негативно відгукнувся про Зеленського, назвавши його “найбільшим торговцем на землі”, який щоразу отримує мільярди доларів при кожному візиті до США. Це було сказано на тлі обговорення законопроєкту про допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів, який у квітні 2024 року був схвалений Палатою представників США після піврічної затримки. Трамп неодноразово наголошував, що Україні не можна надавати гроші безповоротно, лише у вигляді позики.

В одній зі своїх промов Трамп також припустив, що Зеленський хоче перемоги демократів на президентських виборах у США.

Після їх зустрічі у вересні, коли Зеленський перебував у США, Трамп заявив, що багато чого дізнався, проте не змінив своєї позиції: “Ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо чесної угоди і вона буде чесною. Думаю, вона станеться у потрібний час”.