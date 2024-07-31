Суспільство

Загинули від вибухівки: на Харківщині знайшли тіла двох чоловіків
31 Липня 2024 10:46
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загиблі, Харківщина
Фото: поліція Харківщини

Тіла двох 61-річних чоловіків, які загинули від вибухівки виявили в Куп′янському та Ізюмському районах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харківщини у Facebook.

За словами Синєгубова, тіло одного 61 річного чоловіка зі слідами вибухової травми було виявлено у гаражі села Кучерівка Петропавлівської територіальної громади.

Тіло іншого 61-річного чоловіка було знайшли у легковику біля села Мала Комишуваха Оскільської сільської громади.

В поліції Харківщини розповіли, що за даними слідчо-оперативної групи та вибухотехніків попередньо встановлено, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій.

Поліція закликала громадян бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.


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