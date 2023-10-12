Суспільство

Загинуло 59 людей внаслідок ракетного удару по Грозі: у МВС закінчили ідентифікацію

12 Жовтня 2023 13:42
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мвс, загиблі, Харківщина

Правоохоронці встановили особи усіх 59 загиблих у результаті російського удару по селу Гроза 5 жовтня.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, речник МВС Мар’яна Рева у коментарі “Українській правді”.

“Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандера в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь”.

За його словами, 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Для цього упродовж 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

Клименко уточнив, що одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла.

Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.  

Речниця МВС уточнила УП, що від удару по Грозі загинули саме 59 осіб, а не 56, як раніше повідомила обласна влада. Ще 5 постраждалих, за її словами, перебувають у лікарнях.


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