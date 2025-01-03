Кримінал

Загиблих військових у морзі обікрали на 1,5 мільйона гривень: справу передали до суду
3 Січня 2025 16:37
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До суду передали справу щодо групи шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців. Їм вдалося привласнити понад 1,5 мільйона гривень, повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

“Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових”, – йдеться у повідомленні.

До складу групи входив ІТ-фахівець, який отримував доступ до онлайн-банкінгу, змінюючи паролі. Злочинці знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували кошти на власні рахунки.

Загалом уже відомо про 20 потерпілих, сума завданих збитків — понад 1,5 млн гривень.

Шахраям висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: крадіжка, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Шахраї вкрали 1,5 мільйона гривень з рахунків загиблих військових / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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