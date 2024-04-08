Суспільство

Загибель юнака на фунікулері у Києві: правоохоронці розслідують деталі трагедії

8 Квітня 2024 12:05
київ, дбр

За фактом смерті юнака у київському фунікулері 7 квітня ДБР відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомляють пресслужби ДБР, Управління державної охорони.

“7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події”.

Повідомляється, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків.

В УДО повідомили, що вже надають всю необхідну допомогу правоохоронним органам та будуть “всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування”.

Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.


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