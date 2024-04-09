Загибель підлітка на фунікулері у Києві: обвинувачений провини не визнає

Військовослужбовець УДО, якого звинувачують у вбивстві підлітка у Києві відмовляється визнавати провину. Згідно висновку експертизи він був напідпитку у момент злочину.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

“На фоні цього інциденту соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник ДБР. Наголошую, що це не відповідає дійсності. Це – військовослужбовець, водій Управління державної охорони, який наразі відсторонений від виконання службових обов’язків.

Йому оголошено підозру в умисному вбивстві. Він наразі перебуває в СІЗО, незабаром йому буде обрано запобіжний захід (слідчі клопочуть про утримання під вартою без права застави)”.

Сапьян додала, що Управління державної охорони та його керівництво максимально сприяють слідству.

Радниця уточнила, що на момент скоєння злочину військовослужбовець не був при виконанні службових обов’язків.

За результатами експертизи, підозрюваний був напідпитку (1,2 проміле алкоголю в крові).

Затриманий наразі не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.