Загрози життю Фіцо після замаху нема – ЗМІ

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Томаш Тараба заявив, що безпосередньої загрози життю прем’єр-міністра Роберта Фіцо після замаху нема, його успішно прооперували.

Про це повідомив Тараба, цитує ВВС.

Як зазначає видання, за словами Тараби, він вірить у те, що Фіцо “виживе” і що він більше не перебуває в ситуації, яка загрожує його життю.

“Я був дуже шокований … на щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре – і я думаю, що в кінцевому підсумку він виживе … зараз його життю нічого не загрожує”.

“Він отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб – відразу ж його доставили в лікарню, а потім на операцію”.