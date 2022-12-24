Політика

Загроза вторгнення з Білорусі поки залишається низькою, – NYT

24 Грудня 2022 10:17
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білорусь, буданов

Загроза нового російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, у інтерв’ю The New York Times.

Протягом тижнів Росія зміцнювала свої військові бази в Білорусі призовниками та перекидала війська залізницею туди-сюди, викликаючи занепокоєння, що вона може планувати друге вторгнення в Україну з півночі.

«Все це елементи дезінформаційних кампаній», – сказав він.

Хоча загроза нового російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою, сказав пан Буданов, її все одно не можна виключати. 

«Було б неправильно ігнорувати цю можливість, — додав він, — але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджують її існування».

За його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки. Навчальні табори для російських солдатів наповнюються новомобілізованими цивільними особами, які після завершення підготовки відправляються воювати на Донбасі на сході України. За його словами, на тренувальних майданчиках не вистачає бронетехніки в механічному стані, щоб влаштувати атаку.

Буданов розповів, що російські військові намагалися підняти тривогу в українській армії, завантажуючи солдатів у потяги, які прямують до кордону Білорусі з Україною. Радянський Союз застосовував подібну тактику під час Другої світової війни, відправляючи солдатів у марні поїздки потягами, щоб імітувати атаки чи відступи. У Білорусі один потяг, навантажений російськими солдатами, нещодавно зупинився на півдні біля кордону з Україною, а потім повернувся назад з усіма солдатами на борту.


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