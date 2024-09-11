Західні партнери змушують Україну задуматися про план “Б”, – WSJ

Західні чиновники хочуть, щоб влада України сформулювала реалістичні цілі війни з Росією, щонайменше на найближчий рік, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Стаття видання вийшла із заголовком “Україну змушують задуматися про план “Б” у війні з Росією”.

Країни Заходу, зазначає видання, як і раніше, підтримують мету президента України Володимира Зеленського – витіснити війська РФ з усієї території країни. Але на тлі просування російських сил на фронті та ослаблення суспільної підтримки України в західних країнах деякі європейські дипломати вважають, що Київ повинен сформулювати більш реалістичні цілі в цій війні. Як зазначає видання, це може допомогти західним чиновникам пояснити своїм виборцям, чому потрібно продовжувати надавати допомогу Україні.

The Wall Street Journal зазначає, що за останні два тижні в Києві побували кілька високопоставлених американських і європейських чиновників. 11 вересня в Україну приїхали держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Великобританії Девід Леммі. За словами джерел видання, вони мають намір обговорити з українськими чиновниками, що стане перемогою для України і яка допомога їй для цього буде потрібна.

У Білому домі напередодні поїздки підкреслювали, що візит Блінкена не має на меті примусити Україну до переговорів. Держсекретар США говорив, що його поїздка частково спрямована на те, щоб дізнатися, “як саме українці бачать свої потреби наразі, які [у них] цілі і як ми можемо їх підтримати”.

Після візиту високопосадовці доповідатимуть про результати президенту США Джо Байдену і прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, які 13 вересня збираються обговорити підтримку України. Передбачається, що однією з тем переговорів стане запит української влади дозволити удари далекобійною зброєю по території Росії. За інформацією газети, остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

Постійні переговори між Києвом і його західними партнерами, вважає The Wall Street Journal, вказують на напругу між сторонами щодо наступного питання – як поєднати прагнення повністю витіснити війська РФ з України з реальним станом справ на фронті. За словами високопоставлених європейських чиновників, українським лідерам повідомили, що для повної перемоги Києва буде потрібна західна допомога на “сотні мільярдів доларів”. Але в реальності ні США, ні Європа не можуть її забезпечити.

Дипломатичний тиск на владу України відбувається на тлі підготовки поїздки Зеленського до США, зазначає The Wall Street Journal. За даними видання, президент України у вересні має намір відвідати 79-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН і представити там свій “план перемоги” України у війні з Росією.

Раніше український президент повідомляв, що збирається передати цей план Джо Байдену, а також показати його кандидатам у президенти США Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Поки неясно, чи відбудуться ці зустрічі. Газета вважає, що план Зеленського свідчить про те, що він поступово змінює свою публічну позицію.