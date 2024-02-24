Політика

Західні країни публікують заяви про підтримку України

24 Лютого 2024 15:16
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, глава уряду Італії Джорджія Мелоні, президент України Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо на Михайлівській площі у Києві / Фото ОПУ

Західні політики продовжують публікувати заяви на підтримку України у зв’язку з другою річницею початку російського вторгнення.

“Фінляндія непохитно надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде необхідно. Україна та українці заслуговують на справедливий і стійкий мир”, – йдеться в заяві уряду Фінляндії.

Президент країни Саулі Нііністо, який іде у відставку, підкреслив, що Україна заслуговує на повну підтримку. “Ми повинні подбати, щоб у нас були можливості та ресурси надавати цю підтримку в довгостроковій перспективі. Потрібно швидко нарощувати наше оборонне виробництво”, – йдеться в заяві президента.

Водночас він зазначив, що потрібно працювати в напрямку мирного врегулювання, підкресливши, що Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО, підтримує “формулу миру”, запропоновану президентом Зеленським.

У заяві королівської сім’ї Нідерландів ідеться: “Ми залишаємося єдині в підтримці чоловіків і жінок України, які борються за свободу, демократію і справедливість. Їхня самовідданість – це приклад і джерело натхнення для всіх нас”.

“Наша підтримка не похитнеться. Нідерланди поруч із вами на кожному кроці цього шляху”, – заявила міністерка закордонних справ Ганке Брюінс Слот.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала в соцмережі Х, що країна укладе з Україною довгострокову угоду про безпеку. “Невпинна боротьба України має вирішальне значення для безпеки в Європі”, – заявила вона.

Данія, яка напередодні підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, запевнила, що продовжить підтримувати українців. “Данія підтримує український народ і його боротьбу за свободу і справедливість”, – йдеться в заяві міністерства закордонних справ. В офіційному акаунті в Х також опубліковано ролик про підтримку, вже надану Данією Україні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму твіті в Х опублікував запис гімну України.

Офіційний акаунт НАТО в соцмережі розмістив ролик, де українські військові, які пройшли навчання у Великій Британії, зачитують рядки гімну, супроводивши його словами “Слава Україні”.


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