Захід обіцяє Україні надати понад 300 танків – посол у Франції

Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк.

Про це він сказав в ефірі французького каналу BFMTV.

Західні країни організовують відправку важких танків до Києва. За словами посла України у Франції, українській армії обіцяно союзниками не менше 321 важкого танка. Але доступність цієї нової військової допомоги, ймовірно, займе кілька місяців.

Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.

“Що стосується термінів поставки, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають”, – пояснив посол.

“Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно”, – наголосив він.

Минулого року Головнокомандувач Зброних Сил Валерії Залужний стверджував в інтерв’ю The Economist, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу, не враховуючи іншої техніки.