Захарова назвала Зеленського “сучиним сином”, коментуючи його візит до Вашингтона

У російському МЗС прокоментували візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Традиційно це зробила офіційний представник диппредставництва Марія Захарова.

«Зеленський — їхній сучий син, а відповідно йому дозволено все. Тим більше, він не просто їхній сучий син, він ще й їхній інструмент протидії нашій країні», — прокоментувала Захарова візит Зеленського до США.

Порция отборного кринжа из российского МИД pic.twitter.com/s7yKQkwE7x — Головне в Україні (@glavnoe_ua) December 22, 2022