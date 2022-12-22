Політика

Захарова назвала Зеленського “сучиним сином”, коментуючи його візит до Вашингтона

22 Грудня 2022 13:03
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росія

У російському МЗС прокоментували візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Традиційно це зробила офіційний представник диппредставництва Марія Захарова.

«Зеленський — їхній сучий син, а відповідно йому дозволено все. Тим більше, він не просто їхній сучий син, він ще й їхній інструмент протидії нашій країні», — прокоментувала Захарова візит Зеленського до США.


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